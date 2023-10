La Nouvelle-Zélande commence à voter pour les législatives

WELLINGTON (Reuters) - Les Néo-Zélandais ont commencé lundi à voter pour un nouveau gouvernement dans le cadre d'un vote par anticipation qui va se poursuivre jusqu'au jour des élections législatives, le 14 octobre, pour lesquelles l'opposition de droite est donné favorite. Selon le directeur général des élections, Karl Le Quesne, 400 bureaux de vote ont ouvert lundi et leur nombre va augmenter dans les jours qui viennent. Le vote anticipé connaît un succès croissant dans le pays si bien qu'en 2020, 68% des votes ont été exprimés par anticipation, précise Karl Le Quesne dans un communiqué. Le Parti national d'opposition est actuellement en tête dans les sondages, mais il est peu probable qu'il recueille suffisamment de soutien pour gouverner seul et devra probablement s'entendre avec au moins un parti plus petit. Toutefois, le système proportionnel mixte néo-zélandais peut réserver des surprises. Le Premier ministre Chris Hipkins, chef du Parti travailliste, est actuellement à l'isolement à cause du COVID-19, et il ne peut faire campagne. (Reportage Lucy Craymer; version française Elizabeth Pineau, édité par Jean Terzian)