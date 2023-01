La nouvelle entité de Renault limitera l'utilisation de l'IP développée avec Nissan (Nikkei)

4 janvier (Reuters) - Renault et Nissan sont convenus que la nouvelle entité de Renault ne pourrait faire qu'un usage limité de la propriété intellectuelle (IP) développée par les deux constructeurs, a rapporté mercredi le quotidien économique japonais Nikkei.

Les deux constructeurs automobiles sont en discussions sur une réorganisation de leur partenariat vieux de vingt ans et sur une participation de Nissan dans la future entité électrique de Renault, dénommée "Ampère".

La question du partage de l'IP et des brevets est notamment devenue un sujet de friction lors des négociations.

En parallèle, Renault et le chinois Geely sont convenus de lancer une nouvelle entité détenue à parité, "projet Horse", appelée à devenir un équipementier en moteurs thermiques et hybrides pour les marques des deux groupes, et éventuellement pour des constructeurs automobiles tiers.

Renault avait dit à Nissan qu'il souhaitait utiliser dans cette nouvelle entité les brevets et l'IP développés avec le constructeur japonais, a indiqué le Nikkei, citant des sources.

Nissan a toutefois fait part de ses inquiétudes sur le partage de droits de propriété intellectuelle, notamment en ce qui concerne les batteries et les groupes motopropulseurs.

Le constructeur japonais a déclaré qu'il ne permettrait pas l'utilisation de l'IP développée avec Renault pour le développement de produits devant être commercialisés aux Etats-Unis ou en Chine, a précisé le Nikkei.

Les porte-parole de Nissan et Renault se sont refusés à tout commentaire. (Reportage Kannaki Deka, avec la contribution de Daniel Leussink et Gilles Guillaume; version française Camille Raynaud)