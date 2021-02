La Nouvelle-Calédonie frappée par un puissant séisme, pas d'alerte tsunami

PARIS (Reuters) - Un puissant séisme de magnitude 7,2 a secoué mercredi la région des îles Loyauté et de la Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique, a annoncé le Centre sismologique euro-méditerranéen (EMSC).

Le ministère des Outre-mer, qui a fait état d'une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter, a indiqué qu'aucune alerte au tsunami n'avait été déclenchée.

Le séisme "n'a produit aucun dégât ni victime à ce stade", a indiqué sur Twitter le ministère.

Selon l'EMSC, l'épicentre du séisme se trouvait à 424 km à l'est de Tadine, en Nouvelle-Calédonie, et à une profondeur de 10 km.

"Avec le @HC98800 et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie je suis les informations relatives au séisme de magnitude 7,7 sur l'échelle de Richter qui vient de se produire au large de la Nouvelle-Calédonie et des îles Loyauté", avait réagi plus tôt le ministre des Outre-Mer, Sébastien Lecornu.

"Les services de l'État sont pleinement mobilisés", avait-il ajouté sur Twitter.

Le système américain d'alerte aux tsunamis a pour sa part déclenché une surveillance sur les Samoa américaines. Il a également mis en garde d'autres régions, notamment le Vanuatu, les îles Fidji et la Nouvelle-Zélande.

(Claude Chendjou et Jean Terzian, avec Bhargav Acharya à Bengaluru, édité par Jean-Michel Bélot)