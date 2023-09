"La note des entreprises en Europe pourrait pâtir de la hausse des taux" dit S&P

LONDRES, 26 septembre (Reuters) - La hausse des taux d'intérêt en Europe exercera une pression sur les notes de crédit des entreprises et des banques de la région, a prévenu mardi S&P Global. "La tendance concernant la qualité du crédit devient négative pour les entreprises, en particulier pour les émetteurs en catégorie spéculative, alors que les conditions de financement se resserrent", écrit l'agence de notation dans un nouveau rapport. "L'immobilier reste l'un des secteurs les plus exposés. Pour les banques européennes, la détérioration de la qualité des actifs va commencer, tandis que les pertes sur crédit devraient seulement se normaliser", ajoute S&P. Selon l'agence, les défauts de paiement sur les obligations européennes de catégorie spéculative augmenteront progressivement, à 3,75% d'ici juin 2024, contre 3,4% en août. (Reportage Marc Jones, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)