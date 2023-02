La Norvège va livrer 8 chars Leopard 2 à l'Ukraine

OSLO (Reuters) - La Norvège a annoncé mardi qu'elle allait envoyer huit chars de combat Leopard 2 de fabrication allemande ainsi que d'autres équipements militaires à l'Ukraine pour l'aider dans la guerre contre la Russie. "Il est plus crucial que jamais de soutenir le combat de l'Ukraine pour la liberté", a déclaré le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Stoere dans un communiqué. La Norvège, qui fait partie des membres fondateurs de l'Otan, a indiqué qu'elle enverrait également quatre véhicules blindés du génie, selon les besoins de l'Ukraine. Oslo va également réserver des fonds pour les munitions et les pièces de rechange, a précisé le ministère de la Défense. Le pays nordique, qui partage une frontière avec la Russie dans l'Arctique, possède au total 36 chars Leopard 2. (Rédigé par Nora Buli ; version française Kate Entringer, édité par Tangi Salaün)