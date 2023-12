La Norvège relève son principal taux directeur de 25 points de base

OSLO, 14 décembre (Reuters) - La banque centrale norvégienne (Norges Bank) a relevé jeudi son principal taux d'intérêt de 25 points de base, à 4,50%, afin de juguler l'inflation et a laissé entendre que celui-ci resterait probablement à ce niveau pendant un certain temps. Sur les 27 économistes sondés par Reuters dans une enquête, 15 s'attendaient à ce que ce taux reste inchangé, tandis qu'une minorité de 12 prévoyait une hausse à 4,50%. Sur le marché des changes, la couronne norvégienne s'affermit face à l'euro, prenant 1,31% à 11,57, vers 09h10 GMT. (Reportage Victoria Klesty, version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)