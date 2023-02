La Norvège envisage une aide de près de 7 MdsE à l'Ukraine

OSLO, 6 février (Reuters) - Le Premier ministre norvégien a proposé lundi que son pays fournisse une aide à l'Ukraine de quelque 75 milliards de couronnes norvégiennes (6,78 milliards d'euros) sur une période de cinq ans. "Notre objectif est d'obtenir un accord unifié sur ce point au Parlement", a déclaré le Premier ministre, Jonas Gahr Stoere, du Parti travailliste, lors d'une conférence de presse après avoir rencontré les dirigeants de l'opposition norvégienne. Le pays nordique, grand exportateur de pétrole, a vu ses recettes publiques gonfler à des niveaux records dans le sillage de l'invasion russe en Ukraine, alors que le prix du gaz vendu à l'Europe s'est envolé au cours de l'année dernière. (Reportage Gwladys Fouche ; rédigé par Terje Solsvik ; version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)