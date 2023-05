La Norges Bank relève son taux à 3,25%, envisage une hausse supplémentaire en juin

La Norges Bank relève son taux à 3,25%, envisage une hausse supplémentaire en juin













par Victoria Klesty et Gwladys Fouche OSLO, 4 mai (Reuters) - La banque centrale de Norvège (Norges Bank) a relevé, comme anticipé, son taux directeur jeudi 25 points de base à 3,25% pour freiner l'inflation, ajoutant qu'elle procéderait probablement à une nouvelle hausse en juin si la devise nationale reste faible. "Si la couronne norvégienne reste plus faible que prévu ou si les pressions sur l'économie persistent, un taux directeur plus élevé que celui envisagé précédemment pourrait être nécessaire", a déclaré Ida Wolden Bache, la gouverneure de la Norges Bank, dans un communiqué. La devise s'est d'abord dépréciée face à l'euro après ces annonces, avant de revenir à son niveau initial autour de 11,84 . La couronne norvégienne est de loin la moins performante des grandes monnaies cette année, ce qui renchérit les coûts d'importations et alimente l'inflation. L'inflation sous-jacente, qui exclut les coûts de l'énergie, s'est élevée à 6,2% en mars, soit plus de trois fois l'objectif de la banque centrale à 2%. La Norges Bank a déclaré qu'un taux directeur plus élevé était nécessaire pour freiner la hausse des prix à la consommation. "La croissance de l'économie norvégienne a ralenti, mais l'activité reste élevée. Le marché du travail est tendu et la croissance des salaires devrait être plus forte en 2023 que l'année dernière (...) La future trajectoire du taux directeur dépendra des développements économiques", a ajouté la banque centrale. (Victoria Klesty et Gwladys Fouche, version française Laetitia Volga, édité par Nicolas Delame)