La Norges Bank maintient ses taux d'intérêt inchangés

OSLO (Reuters) - La banque centrale de Norvège a maintenu jeudi son principal taux d'intérêt directeur inchangé à 4,50%, comme prévu, et a déclaré que le coût de l'emprunt resterait probablement à ce niveau "pendant un certain temps". Les perspectives générales de l'économie norvégienne ne semblent pas avoir changé de manière significative depuis décembre, a déclaré le comité de politique monétaire de la Norges Bank dans un communiqué. "Le comité estime que le taux directeur est désormais suffisamment élevé pour ramener l'inflation à son niveau cible dans un délai raisonnable", a dit Ida Wolden Bache, la gouverneure de la Norges Bank. En décembre, la banque centrale avait annoncé une hausse surprise de son taux de référence, alors même que l'inflation était retombée de ses précédents sommets, dans le but de contrer les pressions sur les prix et de soutenir la monnaie. Si la Norges Bank a laissé la porte ouverte à une éventuelle hausse des taux, son principal scénario est que les taux commenceront à baisser vers la fin de l'année 2024, à mesure que l'inflation diminuera. (Reportage Terje Solsvik et Victoria Klesty, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)