La nervosité domine en attendant l'inflation américaine

par Laetitia Volga

PARIS (Reuters) - Les grandes Bourses européennes, à l'exception du Footsie londonien, ont terminé en baisse mardi à la veille de l'échéance clé que représente la publication de l'inflation américaine avec les interrogations sur le rythme de la remontée des taux d'intérêt aux Etats-Unis.

À Paris, le CAC 40 a perdu 0,53% à 6.490 points. Le Footsie britannique a pris 0,08% et le Dax allemand a abandonné 1,12%.

L'indice EuroStoxx 50 a reculé de 1,11%, le FTSEurofirst 300 de 0,47% et le Stoxx 600 de 0,67%.

Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait elle aussi dans le rouge, entre -0,1% et -1,26% pour les trois grands indices, le Nasdaq étant plus particulièrement affecté par les prévisions décevantes du groupe technologique Micron.

Les grands indices mondiaux sont sous pression à la veille de la publication de l'indice mensuel des prix à la consommation aux Etats-Unis.

Des données supérieures aux attentes pourraient renforcer l'hypothèse que la Réserve fédérale américaine relève l'objectif de taux des "fed funds", principal instrument de sa politique monétaire, de 75 points de base lors de sa réunion des 20 et 21 septembre.

L'indice des prix à la consommation devrait montrer que les prix ont augmenté de 8,7% sur un an, selon les économistes interrogés par Reuters, ce qui constituerait un ralentissement par rapport aux 9,1% enregistrés en juin. Mais hors énergie et alimentation, le taux d'inflation sur un an est attendu à 6,1% contre 5,9% en juin.

"L'incertitude et la volatilité resteront élevées car le ralentissement de la croissance, les révisions à la baisse des bénéfices des entreprises, les anticipations de hausses de taux par les principales banques centrales et l'intensification probable de la pression sur les approvisionnements en gaz naturel en Europe cet hiver pèsent sur le sentiment des investisseurs", a déclaré Nick Brooks, responsable de la recherche économique et des investissements chez ICG.

VALEURS

L'indice Stoxx de la technologie (-3,29%) a accusé la plus forte baisse du jour, plombé par l'avertissement du fabricant américain de puces Micron (-5,39%). STMicroelectronics a fini en queue de peloton du CAC 40, avec un recul de 5,23%.

A l'opposé du classement, TotalEnergies a pris 2,07% à la faveur de la hausse en séance des cours pétroliers. Le compartiment de l'énergie a gagné 1,05%.

CHANGES/TAUX

Sur le marché des changes, le dollar perd 0,21% face à d'autres devises internationales dans de faibles volumes. L'euro remonte à 1,0224 dollar.

Les rendements des emprunts d'Etat de référence sont en hausse, les données sur l'emploi américain continuant d'alimenter les perspectives d'une nouvelle hausse de taux de 75 points de base de la Fed.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans gagne trois points de base à 2,7809%.

Celui du Bund allemand à dix ans a clôturé à 0,9230%.

PÉTROLE

Sur le marché pétrolier, le Brent et le WTI effacent leurs gains après avoir pris près de 2% en séance après l'annonce d'une suspension des exportations de brut entre la Russie et certains pays d'Europe centrale via l'oléoduc Droujba.

(Rédigé par Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)