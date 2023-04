La Nasa nomme la première femme et le premier astronaute afro-américain pour la mission lunaire Artemis II

par Steve Gorman (Reuters) - La Nasa a nommé lundi la première femme et le premier astronaute afro-américain jamais désignés pour une mission lunaire. Ils feront partie de l'équipe sélectionnée pour le premier voyage habité autour de la Lune depuis plus de 50 ans. Christina Koch, une ingénieure qui détient le record du plus long vol spatial continu effectué par une femme, a été nommée spécialiste de mission, ainsi que Victor Glover, un aviateur de la marine américaine, qui a été choisi comme pilote d'Artemis II. Victor Glover a participé au deuxième vol en équipage d'une capsule SpaceX Crew Dragon, et deviendrait le premier astronaute afro-américain à participer à une mission lunaire. Les autres membres de l'équipage sont Jeremy Hansen, premier Canadien à avoir été choisi pour un vol vers la Lune, en tant que spécialiste de mission, et Reid Wiseman, vétéran de la Station spatiale internationale, nommé commandant de la mission Artemis II. Le quatuor d'Artemis II a été présenté lors d'une conférence de presse télévisée à Houston, au Centre spatial Johnson, la base de contrôle de la mission. (Reportage Steve Gorman à Los Angeles, version française Nathan Vifflin, édité par Matthieu Protard)