La Nasa lance une sonde pour étudier les astéroïdes de Jupiter

(Reuters) - La Nasa a procédé samedi au lancement d'une mission unique en son genre pour étudier les astéroïdes troyens de Jupiter, deux grands amas de roches spatiales qui, selon les scientifiques, sont des restes de matériaux pouvant expliquer la formation du système solaire.

La sonde spatiale, nommée Lucy et embarquée dans une capsule cargo, a décollé à l'heure prévue de la base aérienne de Cap Canaveral en Floride à 5h34 (09h34 GMT), a annoncé la Nasa. L'engin est propulsé par une fusée Atlas V de United Launch Alliance (UAL), une coentreprise de Boeing Co et de Lockheed Martin Corp.

Lucy consiste en une expédition de 12 ans pour étudier un nombre record d'astéroïdes. Il s'agit de la première mission pour explorer les chevaux de Troie, des milliers d'objets rocheux en orbite autour du soleil en deux grands amas, l'un devant la planète gazeuse géante Jupiter et l'autre derrière elle.

On pense que les plus grands astéroïdes troyens connus, du nom des guerriers de la mythologie grecque, mesurent jusqu'à 225 kilomètres (140 miles) de diamètre.

Les scientifiques espèrent que le survol rapproché de sept chevaux de Troie fournira de nouveaux indices sur la façon dont les planètes du système solaire se sont formées il y a environ 4,5 milliards d'années et sur ce qui a façonné leur configuration actuelle.

Considérés comme riches en composés carbonés, les astéroïdes pourraient même fournir de nouvelles informations sur l'origine des matières organiques et de la vie sur Terre, selon la Nasa.

"Les astéroïdes troyens sont des vestiges des premiers jours de notre système solaire, en fait les fossiles de la formation des planètes", a déclaré le chercheur principal de la mission, Harold Levison, cité par la Nasa.

Aucune autre mission scientifique n'a été conçue pour visiter autant d'objets différents en orbite autour du soleil dans l'histoire de l'exploration spatiale, a indiqué la Nasa.

En plus des chevaux de Troie, Lucy survolera un astéroïde dans la principale ceinture d'astéroïdes du système solaire, appelée DonaldJohanson en l'honneur du principal découvreur de l'ancêtre humain fossilisé appelé Lucy, dont la mission de la Nasa tire son nom.

Suivant un itinéraire qui revient trois fois vers la Terre pour bénéficier des trajectoires gravitationnelles, ce sera le premier vaisseau spatial à revenir à proximité de la planète depuis le système solaire externe, selon la Nasa.

La sonde utilisera des propulseurs de fusée pour manœuvrer dans l'espace et deux panneaux solaires arrondis, chacun de la largeur d'un bus scolaire, pour recharger les batteries qui alimenteront les instruments contenus dans le corps central, beaucoup plus petit, du vaisseau.

