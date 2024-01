La Nasa annonce la fin de la mission de son hélicoptère miniature sur Mars

La Nasa annonce la fin de la mission de son hélicoptère miniature sur Mars













Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - L'agence spatiale américaine a annoncé jeudi que son robot-hélicoptère miniature Ingenuity, devenu en 2021 le premier appareil à effectuer un vol motorisé vers une autre planète, ne pouvait désormais plus voler, mettant de facto fin à une mission sur Mars dont la durée a été plus longue qu'anticipé. "Ingenuity a effectué son dernier vol sur Mars", a déclaré l'administrateur de la Nasa, Bill Nelson, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Alors que la mission du petit robot-hélicoptère devait initialement durer 30 jours, pour effectuer cinq vols courts sur Mars, elle s'est transformée en une expérience scientifique de près de trois ans, avec 72 vols au compteur, pour une distance combinée quatorze fois supérieure à celle prévue, selon la Nasa. Un "atterrissage d'urgence" a été effectué par Ingenuity lors de son 71e vol, a indiqué l'agence spatiale américaine, avant que contact ne soit provisoirement perdu avec l'appareil lors du vol suivant. Des images envoyées par le 'rover' Perseverance accompagnant l'hélicoptère miniature ont montré des dégâts causés à l'une des hélices. (Reportage Joey Roulette; version française Jean Terzian)