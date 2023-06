La motion de censure de la Nupes contre le gouvernement rejetée

PARIS (Reuters) - La 17e motion de censure contre le gouvernement, déposée par la coalition de gauche Nupes dans le sillage du conflit sur la réforme des retraites, a été rejetée lundi à l'Assemblée nationale. Le texte n'a recueilli que 239 voix alors qu'une majorité d'au moins 289 suffrages était requise pour faire tomber le gouvernement d'Elisabeth Borne. La Nupes entendait avec cette motion contester l'absence de vote, jeudi dernier dans l'hémicycle, sur la proposition de loi émanant du groupe centriste Liot visant à abroger le texte sur la réforme des retraites qui prévoit le report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Le résultat est sans surprise. Si les 88 députés du Rassemblement national (RN) avaient annoncé leur intention de voter en faveur de cette motion, les Républicains (LR), qui comptent 62 membres au Palais-Bourbon, et les élus Liot (21 députés) ne s'y sont pas associés. A la tribune, la Première ministre Elisabeth Borne a fustigé avant le vote les "contradictions" de "ceux qui se plaignent aujourd'hui de l'absence de débat sur les retraites (et qui) ont tout fait pour l'empêcher en utilisant tous les outils d'obstruction à leur disposition", ainsi que "ceux qui crient à la mise en péril de la démocratie parlementaire (tout en adoptant) les méthodes de l'antiparlementarisme à force d'injures et de hurlements". "Sommes-nous encore en démocratie en 'macronie ?'", s'est interrogée la présidente du groupe La France insoumise, Mathilde Panot. "Avec vos méthodes, vous ouvrez les portes du pire." (Rédigé par Blandine Hénault et Elizabeth Pineau, édité par Bertrand Boucey)