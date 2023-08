La mort de Prigojine confirmée par un test génétique, selon Moscou

MOSCOU (Reuters) - Le comité d'enquête de la fédération de Russie a déclaré dimanche que des tests génétiques avaient confirmé la mort d'Evguéni Prigojine dans le crash mercredi de l'avion dans lequel avait pris place la direction du groupe paramilitaire Wagner. Le nom du patron du groupe de mercenaires ainsi que celui de son fondateur, Dimitri Outkine, figuraient sur la liste des sept passagers et trois membres d'équipage qui avaient embarqué dans le jet privé, un Embraer Legacy 600, pour un vol entre Moscou et Saint-Pétersbourg. "Dans le cadre de l'enquête sur le crash aérien dans la région de Tver, les analyses moléculo-génétiques sont terminées. Sur la base de leurs résultats, l'identité des dix morts a été établie. Elle correspond à la liste figurant sur le plan de vol", dit le comité d'enquête sur la messagerie Telegram. La mort d'Evguéni Prigojine est intervenue deux mois après sa mutinerie contre les autorités militaires russes sur fond de désaccord sur la conduite de la guerre en Ukraine, initiative qualifiée de "trahison" par le président Vladimir Poutine. Cela a suscité de nombreuses spéculations sur la cause du crash, notamment dans l'entourage de Wagner, dont l'hypothèse d'un tir de missile antiaérien. Le Kremlin a nié toute responsabilité et Vladimir Poutine a présenté jeudi ses condoléances aux victimes. (Rédigé par Vladimir Soldatkin, version française Tangi Salaün)