La Moldavie ferme brièvement son espace aérien

CHISINAU, 14 février (Reuters) - La Moldavie, qui partage une frontière avec l'Ukraine, a fermé brièvement mardi son espace aérien pour des raisons de sécurité, a déclaré l'autorité de l'aviation civile. La présidente moldave Maia Sandu a accusé lundi la Russie de chercher à renverser son gouvernement, accusation rejetée par Moscou. Maia Sandu exprime régulièrement ses craintes quant aux intentions de la Russie à l'égard de son pays, notamment en raison de la présence de troupes russes dans la région séparatiste de Transnistrie. "Chers passagers, pour le moment, l'espace aérien de la Moldavie est fermé. Nous attendons la reprise des vols", a annoncé sur Facebook Air Moldova, la compagnie aérienne nationale. Cité par l'agence de presse russe RIA, l'aéroport international de Chisinau, la capitale moldave, a confirmé que tous les vols étaient annulés. L'autorité de l'aviation civile a par la suite annoncé la réouverture de l'espace aérien, en promettant de fournir plus tard de plus amples détails. (Reportage Pavel Polityuk et Alexander Tanas, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)