La Moldavie fait face à une déstabilisation "de plus en plus agressive" dit le Quai d'Orsay

PARIS, 29 février (Reuters) - Les pays européens examinent des mesures de nature à renforcer la Moldavie "face à des tentatives de déstabilisation de plus en plus agressives" vraisemblablement pilotées par la Russie, a déclaré jeudi le porte-parole adjoint du Quai d'Orsay. La situation en Transnistrie, région séparatiste moldave majoritairement russophone, est suivie avec beaucoup d'attention, a ajouté Christophe Lemoine lors d'un point de presse. Les autorités de Transnistrie ont demandé mercredi à Moscou de les protéger contre les pressions économiques et commerciales exercées selon eux par Chisinau. "Le débat est donc ouvert sur les mesures concrètes", a dit Christophe Lemoine, précisant que les discussions se prolongeraient lors d'une réunion de ministres européens des Affaires étrangères et de Défense qui se tiendra dans les prochains jours. (John Irish, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Sophie Louet)