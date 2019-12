"La mode doit beaucoup" à Ungaro, déclare Franck Riester

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - "La mode lui doit beaucoup" : le ministre français de la Culture a rendu hommage au couturier d'origine italienne Emanuel Ungaro, décédé dimanche à l'âge de 86 ans à Paris, après une carrière inspirée par ses années d'apprentissage chez Balenciaga et Courrèges.

Emanuel Ungaro avait renoncé à la mode parisienne en mai 2004, après plus de 35 années de collections, à la suite du rachat de sa maison de couture, créée en 1965, par l'italien Ferragamo.

"C’est auprès de Cristóbal Balenciaga qu’Emanuel Ungaro a appris l’art des couleurs et l’exigence qui a fait de lui un immense couturier. Son nom restera à jamais associé à une certaine forme de liberté et d’audace", a écrit Franck Riester sur Twitter.

Pour la Fe´de´ration de la haute couture et de la mode, Ungaro "développa son pre^t-a`-porter avec la me^me e´nergie et le me^me souci d’articuler en permanence cre´ation et savoir-faire."

