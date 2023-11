La mission du FMI entame la deuxième revue du programme pour l'Ukraine

La mission du FMI entame la deuxième revue du programme pour l'Ukraine













Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Une mission de surveillance du Fonds monétaire international a entamé des discussions avec les responsables ukrainiens sur un plan d'aide de 15,6 milliards de dollars (14,53 milliards d'euros), a indiqué le FMI dans un communiqué. L'examen du plan intervient alors que Kiev cherche à obtenir plus de 41 milliards de dollars d'aide internationale pour couvrir son déficit budgétaire l'année prochaine. L'Ukraine dépend fortement de l'aide internationale pour combler son déficit budgétaire et financer ses dépenses sociales et humanitaires. Le programme, au titre du mécanisme élargi de crédit (MEDC) et d'une durée de quatre an, fait partie d'une enveloppe globale de 115 milliards de dollars destinée à soutenir l'économie du pays. "Nous nous engageons à procéder à une analyse constructive des travaux achevés et à mener des discussions fructueuses sur les prochaines étapes. L'examen ne sera pas facile, mais l'équipe ukrainienne a travaillé sans heurts et efficacement pendant plus de 20 mois de guerre à grande échelle", a déclaré le gouverneur de la banque centrale ukrainienne, Andriy Pyshnyi. "Nous comprenons clairement qu'il est essentiel de maintenir le soutien du FMI, non seulement pour financer les besoins budgétaires futurs, mais aussi pour le développement du pays et son avenir européen" Andriy Pyshnyi a déclaré sur l'application de messagerie Telegram que les discussions porteraient sur la situation du secteur financier et du marché des changes, sur les résultats d'une évaluation du secteur bancaire, ainsi que sur la manière de financer le déficit budgétaire. Le ministre des Finances, Serhi Marchenko, a déclaré à Reuters qu'il devenait plus difficile pour l'Ukraine d'obtenir un soutien financier alors que l'attention du monde se déplace et que les tensions géopolitiques s'intensifient. Depuis le début de l'année, le gouvernement a reçu 35,4 milliards de dollars de ses partenaires pour combler son déficit budgétaire. L'année dernière, l'Ukraine a reçu 31 milliards de dollars, selon les données du ministère des Finances. Le Premier ministre Denis Chmigal a déclaré que le gouvernement prévoyait de réduire le déficit budgétaire pour 2024 par rapport à l'objectif initial, avec de meilleures prévisions de croissance économique, les entreprises et l'économie s'étant adaptées à la situation de guerre. Le gouvernement doit par ailleurs voter le projet de budget 2024 en deuxième lecture cette semaine, ont expliqué des parlementaires. L'Ukraine, qui a demandé à rejoindre l'Union européenne quelques jours après l'invasion russe de février 2022, considère l'adhésion comme une priorité. Cette semaine, Kyiv attend une évaluation de l'UE sur les progrès réalisés dans le respect des critères économiques et juridiques afin d'ouvrir la voie aux négociations d'adhésion. Les réformes judiciaires et les mesures visant à lutter contre la corruption et à améliorer la transparence ont été au centre des préoccupations de l'UE. (Reportage Olena Harmash ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)