La ministre de la Culture s'alarme de l'arrivée de Lejeune au 'JDD'

PARIS (Reuters) - La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, dit comprendre les inquiétudes de la rédaction du Journal du Dimanche et s'alarmer pour les "valeurs républicaines" après l'annonce de la nomination de Geoffroy Lejeune à la tête de l'hebdomadaire. Le groupe Lagardère, dont le rachat par Vivendi a été autorisé le 9 juin dernier par la Commission européenne, a annoncé vendredi l'arrivée de l'ancien responsable de l'hebdomadaire Valeurs actuelles au poste de directeur de la rédaction du JDD. La rédaction du JDD s'est mise en grève jeudi en prévision de cette annonce et le journal n'a pas paru ce dimanche. Geoffroy Lejeune est présenté comme un proche d'Eric Zemmour et Marion Maréchal. "Mon rituel du dimanche, c'était de me réveiller avec le JDD. Aujourd'hui il ne paraît pas. Je comprends les inquiétudes de sa rédaction. En droit, le JDD peut devenir ce qu'il veut, tant qu'il respecte la loi. Mais pour nos valeurs républicaines comment ne pas s'alarmer?", a déclaré dimanche sur Twitter Rima Abdul Malak. Vivendi n'a pas pu être joint dans l'immédiat. (Rédigé par Bertrand Boucey, avec Michel Rose et Juliette Jabkhiro)