La mère d'Alexeï Navalny accuse les autorités russes de chantage à propos des funérailles de son fils

par Felix Light et Mark Trevelyan MOSCOU (Reuters) - La mère d'Alexeï Navalny a accusé jeudi les enquêteurs russes de "chantage" à propos des funérailles du défunt opposant au Kremlin, déclarant qu'ils tentaient de la forcer à l'enterrer en secret, sans cérémonie, ce qu'elle dit avoir refusé, réclamant au contraire que le corps de son fils lui soit rendu. Lioudmila Navalnaya a formulé ces accusations dans une vidé publiée sur YouTube, six jours après la décès soudain d'Alexeï Navalny, 47 ans, alors qu'il purgeait une longue peine de prison dans une colonie pénitentiaire en Arctique. Indiquant avoir pu voir le cadavre et le certificat de décès de son fils, elle a accusé les autorités russes de l'avoir menacée de "faire quelque chose" avec le corps d'Alexeï Navalny si elle n'acceptait pas de l'enterrer en secret. A lire aussi... Aucun commentaire n'a été effectué dans l'immédiat par les autorités russes. Les proches d'Alexeï Navalny, opposant le plus connu à Vladimir Poutine, accusent le président russe de l'avoir tué, ce que le Kremlin nie fermement. Vladimir Poutine ne s'est pour l'heure pas exprimé sur le décès d'Alexeï Navalny, hospitalisé en Allemagne à l'été 2020 à la suite d'une tentative d'empoisonnement avec un agent neurotoxique puis emprisonné à son retour en Russie début 2021. Alexeï Navalny purgeait une peine de plus de 30 ans d'emprisonnement après avoir été jugé coupable de fraude et d'activités "extrémistes", des accusations qu'il a dénoncé comme des manoeuvres politiques pour le faire taire. Son décès a choqué l'opposition russe, à un mois de l'élection présidentielle lors de laquelle Vladimir Poutine a l'assurance de rester au pouvoir pour six années supplémentaires. "ILS ONT COMMENCÉ À ME MENACER" Des pays occidentaux ont aussi réagi à la mort d'Alexeï Navalny, le président américain Joe Biden, notamment, ayant dit tenir Vladimir Poutine pour "responsable". Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a dénoncé l'"hystérie" de l'Occident. Joe Biden a rencontré jeudi à San Francisco l'épouse et la fille d'Alexeï Navalny, qualifiant ce dernier d'"homme au courage incroyable". S'exprimant devant des journalistes, le chef de la Maison blanche a ajouté que Washington prévoyait d'imposer un vaste éventail de sanctions contre la Russie et Vladimir Poutine en réponse à la mort d'Alexeï Navalny. Lioudmila Navalnaya a déclaré dans la vidéo avoir été emmenée mercredi soir à la morgue pour voir le corps de son fils. "Les enquêteurs clament qu'ils connaissent la cause du décès. Ils ont tous les documents médicaux et légaux prêts - je les ai vus - et j'ai signé le certificat médical de décès", a-t-elle dit, vêtue de noire et s'exprimant d'une voix calme. Via les réseaux sociaux, l'équipe d'Alexeï Navalny a déclaré que le certificat de décès de l'ancien avocat dispose qu'il est mort de "causes naturelles". "Ils veulent que cela soit fait en secret, sans un adieu. Ils veulent m'amener à l'entrée d'un cimetière, devant une tombe toute fraîche, et dire: ici repose votre fils. Je ne suis pas d'accord avec cela", a ajouté Lioudmila Navalnaya dans la vidéo. "Aux termes de la loi, ils auraient dû me rendre le corps d'Alexeï immédiatement, mais ils ne l'ont pas fait jusqu'à présent", a-t-elle poursuivi. "Au lieu de cela, ils me font chanter, ils me fixent des conditions sur le moment, le lieu et la façon dont Alexeï doit être enterré. C'est illégal". "J'enregistre cette vidéo parce qu'ils ont commencé à me menacer. Ils m'ont regardé dans les yeux en me disant que si je n'accepte pas des funérailles secrètes, ils feront quelque chose avec le corps de mon fils." (Reportage du bureau de Moscou, avec la contribution de Trevor Hunnicutt à San Francisco; version française Jean Terzian)