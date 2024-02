La mère d'Alexeï Navalny accuse les autorités russes de chantage à propos des funérailles de son fils

MOSCOU, 22 février (Reuters) - La mère d'Alexeï Navalny a accusé jeudi les enquêteurs russes de "chantage" à propos des funérailles du défunt opposant au Kremlin, déclarant dans une vidéo sur YouTube qu'ils tentaient de la forcer à organiser une cérémonie secrète et privée, ce qu'elle dit avoir refusé. Aucun commentaire n'a été effectué dans l'immédiat par les autorités russes. Lioudmila Navalnaya, qui a indiqué avoir pu voir le cadavre de son fils, a accusé les autorités russes de l'avoir menacée de "faire quelque chose" avec le corps d'Alexeï Navalny si elle n'acceptait pas que les funérailles soient secrètes. "Ils veulent que cela soit fait en secret, sans un adieu. Ils veulent m'amener à l'entrée d'un cimetière, devant une tombe toute fraîche, et dire: ici repose votre fils. Je ne suis pas d'accord avec cela", déclare-t-elle dans la vidéo. A lire aussi... Alexeï Navalny, opposant le plus connu au président russe Vladimir Poutine, est décédé subitement la semaine dernière à l'âge de 47 ans dans une colonie pénitentiaire en Arctique. Ses proches accusent le Kremlin de l'avoir tué, ce que le Kremlin nie fermement. D'après l'équipe d'Alexeï Navalny, le certificat de décès de l'ancien avocat stipule qu'il est mort de "causes naturelles". (Reportage du bureau de Moscou; version française Jean Terzian, édité par Sophie Louet)