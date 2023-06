La Martinique placée en alerte cyclonique rouge à l'approche de la tempête Bret

PARIS, 22 juin (Reuters) - La Martinique a été placée jeudi en alerte cyclonique rouge en raison du renforcement de la tempête Bret, a annoncé le cabinet du préfet local.

La décision prend effet à 12h00 (16h00 GMT) et implique notamment l'arrêt des transports en commun, l'interruption des activités économiques et la suspension des rassemblements, a indiqué la préfecture de la Martinique dans un communiqué. L'échelle d'alerte cyclonique est composée de quatre niveaux, rouge étant le degré le plus élevé, et qui signale un danger imminent, à moins de 24h. Les services de l'Etat feront un nouveau point sur la situation jeudi, à 12h00, heure locale. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)