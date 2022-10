La marque Renault "électrifiée à 40%" fin 2022

par Gilles Guillaume

PARIS, 17 octobre (Reuters) - La marque Renault aura quasiment doublé le poids des véhicules électrifiés dans ses ventes européennes en deux ans, a déclaré Fabrice Cambolive, directeur des opérations de la marque au losange en amont du Mondial de l'automobile.

"En Europe, on sera à 40% cette année", a-t-il dit à la presse lors d'un évènement pré-salon organisé à Aubervilliers (Seine-St-Denis). "Notre filet de sécurité, il est maintenant avec cette double offre électrique-hybride (pour gérer) la montée de l'électrique et des autres motorisations entre maintenant et 2030."

Le groupe Renault, dont la marque au losange doit devenir 100% électrique en 2030, doit détailler le 8 novembre sa stratégie visant à créer une entité dédiée à l'électrique et aux logiciels, le secteur d'avenir de l'industrie automobile, et une autre spécialisée dans le métier historique des motorisations thermiques.

En 2021, les modèles électrifiés représentaient environ un quart des ventes européennes de la marque Renault, et autour d'un tiers au premier semestre 2022.

"On observe depuis quelques mois une baisse des commandes à l'échelle européenne de l'ordre de 20%", a poursuivi Fabrice Cambolive à propos des tendances de marché.

Malgré ce recul, imputable notamment au contexte inflationniste, les immatricuations de véhicules neufs en Europe devraient ressortir "à peu près" étales sur l'ensemble de 2022, a-t-il ajouté, à condition que les marques parviennent à livrer leurs importants carnets de commandes malgré les pénuries de composants électroniques.

Détrôné par des nouveaux venus comme Tesla et les constructeurs chinois, ou par les ambitions de poids lourds comme Volkswagen et Stellantis, Renault espère revenir dans la course à l'électrique avec sa nouvelle Mégane et deux petits modèles iconiques, une nouvelle Renault 5 et une nouvelle Renault 4, un petit SUV reprenant les codes de la 4L dévoilé au Mondial.

Le 89e salon parisien de l'automobile ouvre ses portes jusqu'à dimanche, signe des temps dans un format réduit. L'édition précédente de 2018 - le rendez-vous de 2020 ayant été annulé à cause de l'épidémie de coronavirus - avait attiré plus d'un million de visiteurs. (Gilles Guillaume, édité par Nicolas Delame)