La marine tunisienne porte secours à 487 migrants en Méditerranée

TUNIS (Reuters) - La marine tunisienne a secouru vendredi 487 migrants à bord d'un bateau surchargé qui s'est retrouvé en difficulté par mer forte en Méditerranée.

Le navire transportait des ressortissants d'Égypte, de Syrie, du Soudan, du Pakistan, d'Éthiopie et des territoires palestiniens qui tentaient de gagner les côtes européennes.

La marine a précisé que parmi eux se trouvaient 13 femmes et 93 enfants.

Les migrants ont été débarqués dans le port d'El Kitf à Ben Guerdane.

Ces derniers mois, plusieurs noyades sont survenues au large de la Tunisie, avec une augmentation des tentatives de traversée vers l'Italie, du territoire tunisien et de la Libye voisine.

Au 12 novembre, environ 57.833 migrants étaient parvenus à rejoindre l'Italie, contre 31.213 à la même période en 2020 et 9.944 en 2019, beaucoup d'entre eux fuyant les conflits et la pauvreté en Afrique et au Moyen-Orient.

(Reportage Tarek Amara; version française Dina Kartit, édité par Sophie Louet)