La marine marocaine vient au secours de 141 migrants africains en route vers les Canaries













RABAT, 18 février (Reuters) - La marine marocaine a annoncé avoir secouru dimanche 141 migrants africains embarqués à bord d'un bateau en détresse venant de Mauritanie et qui se dirigeait vers les îles Canaries. Trois femmes et deux enfants figuraient au nombre de ces migrants qui ont quitté les côtes mauritaniennes le 10 février, a-t-on précisé de même source. Le nombre de migrants d'Afrique de l'Ouest embarqués à bord de bateaux de fortune atteignant les îles Canaries, dans l'océan Atlantique, a été multiplié par sept cette année par rapport à la même période de 2023, selon les données du ministère espagnol de l'Intérieur. La Mauritanie est récemment devenue un point de départ majeur pour les migrants à destination de l'Europe, avec huit canots sur dix ayant atteint l'archipel en janvier, selon les autorités espagnoles. A lire aussi... La marine marocaine a secouru 16.818 personnes en mer en 2023, une chiffre en hausse de 35 % sur un an, selon les chiffres officiels. (Reportage Ahmed Eljechtimi; Version française Elizabeth Pineau )