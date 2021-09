La Malaisie redoute une course aux armes nucléaires dans la région indo-pacifique

KUALA LUMPUR (Reuters) - La Malaisie a exprimé samedi ses inquiétudes après l'annonce par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie d'un nouveau partenariat de sécurité et de défense, disant redouter une course à l'armement nucléaire dans la région indo-pacifique où la Chine renforce son influence.

Dans le cadre de ce partenariat, qui a provoqué la colère de Pékin, Washington et Londres vont aider l'Australie à acquérir des sous-marins à propulsion nucléaire.

"Cela poussera d'autres puissances à agir également de manière plus agressive dans la région, en particulier dans la mer de Chine méridionale", a déclaré le bureau du Premier ministre de Malaisie dans un communiqué.

Le communiqué ne mentionne pas la Chine, mais la politique étrangère de Pékin dans la région indo-pacifique est de plus en plus clairement affirmée, en particulier ses revendications maritimes dans la mer de Chine méridionale, riche en ressources, dont certaines entrent en conflit avec les propres revendications de la Malaisie.

"En tant que pays de l'ASEAN, la Malaisie défend le principe du maintien de l'ASEAN en tant que zone de paix, de liberté et de neutralité", indique le communiqué.

La Malaisie a exhorté toutes les parties à éviter toute provocation et toute concurrence par les armes dans la région.

(Reportage Mei Mei Chu, version française Matthieu Protard)