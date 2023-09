La maison-mère de Primark, AB Foods, relève ses perspectives de bénéfices

LONDRES, 12 septembre (Reuters) - Associated British Foods a relevé mardi sa prévision de bénéfices pour l'ensemble de l'année pour la deuxième fois en quatre mois, grâce aux bonnes performances de son activité de vêtements Primark et de ses opérations alimentaires. AB Foods a déclaré s'attendre désormais à ce que le bénéfice d'exploitation ajusté de l'exercice 2022/23 allant jusqu'au 16 septembre, sa mesure clé de rentabilité, soit "légèrement meilleur" que ses attentes précédentes de "modérément supérieur" au 1,435 milliard de livres (1,672 milliard d'euros) de l'exercice 2021/22. La consommation des ménages britanniques a été résiliente en 2023 malgré une inflation élevée et des coûts d'emprunt en hausse. Les données de l'industrie ont montré que les dépenses ont toutefois ralenti en août. AB Foods a déclaré que les ventes de sa chaîne de vêtements à bas coûts Primark pour l'année 2022/23 devraient s'élever à environ 9 milliards de livres, soit 15% de plus qu'en 2021/22, avec des ventes à périmètre constant en hausse de 9%. La croissance de Primark a été stimulée par des augmentations de prix sélectives, des gammes bien accueillies et de nouveaux magasins très performants. En ce qui concerne l'exercice 2023/24, le groupe prévoit que la marge bénéficiaire d'exploitation de Primark "se redressera fortement" par rapport aux quelque 8% attendus en 2022/23. Primark prévoit également une "amélioration substantielle" de la rentabilité de son activité sucre. (Reportage James Davey, version française Nathan Vifflin)