La maison-mère de Leroy Merlin va vendre sa filiale en Russie à la direction locale













PARIS, 24 mars (Reuters) - Le groupe Adeo, maison-mère de Leroy Merlin, a annoncé vendredi son intention de céder le contrôle de sa filiale en Russie à la direction locale. Ce processus doit permettre de préserver les emplois des 45.000 collaborateurs de Leroy Merlin dans le pays, où Adeo avait cessé tout investissement depuis le début de l'offensive de Moscou en Ukraine en février 2022. L'opération est soumise à l'approbation des autorités compétentes en Russie, a indiqué Adeo dans un communiqué. "Céder le contrôle de notre filiale est une décision importante et difficile", a fait valoir le directeur général d'Adéo, Philippe Zimmermann. "Nous entamons le processus de transfert et devons soumettre le projet aux autorités compétentes en Russie. Concrètement, notre management local va engager des discussions qui pourront durer plusieurs mois", a-t-il ajouté. (Reportage Leigh Thomas, rédigé par Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)