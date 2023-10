La Maison blanche prépare une rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping

WASHINGTON (Reuters) - La Maison blanche a entamé les préparatifs d'une rencontre entre le président américain, Joe Biden, et son homologue chinois, Xi Jinping, qui pourrait se dérouler le mois prochain à San Francisco, a rapporté jeudi le Washington Post, citant des hauts responsables de l'administration américaine. Selon l'un des responsables, cité par le journal, la possibilité d'une rencontre était "assez ferme". "Nous entamons le processus" de planification, a ajouté le responsable qui s'exprimait sous la protection de l'anonymat. Ni l'ambassade de Chine à Washington, ni la Maison blanche n'ont répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. Joe Biden et Xi Jinping se sont rencontrés pour la dernière fois en marge du sommet du G20 organisé en novembre 2022 en Indonésie. Les relations entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales se sont tendues ces dernières années, du fait d'un éventail de questions, entre l'origine de la pandémie de COVID-19, les taxes douanières, Taiwan ou encore, en début d'année, avec la destruction d'un présumé ballon espion chinois au-dessus du territoire américain. Depuis lors, dans l'objectif d'apaiser les tensions, plusieurs réunions à haut niveau ont eu lieu entre les deux camps. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, s'est rendu en Chine en juin, imité le mois suivant par la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, puis, en août, par la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo. (Reportage Jasper Ward; version française Camille Raynaud)