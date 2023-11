La Maison blanche prépare une rencontre Biden-Xi en novembre aux USA

WASHINGTON, 31 octobre (Reuters) - Les équipes du président américain Joe Biden et de son homologue chinois Xi Jinping ont scellé un accord de principe sur une rencontre entre les deux dirigeants en novembre à San Francisco, mais des détails importants doivent être réglés, a déclaré mardi un haut représentant de l'administration américaine. Ces commentaires ont écho à ceux de la porte-parole de la Maison blanche, Karine Jean-Pierre, qui a déclaré lors d'un point de presse quotidien que les présidents américain et chinois voulaient avoir une "conversation constructive" en marge du Forum de coopération économique pour l'Asie du Pacifique qui se tiendra à San Francisco du 12 au 18 novembre. (Reportage Steve Holland, Jeff Mason et Costas Pitas; version française Jean Terzian)