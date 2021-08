La Maison Blanche n'a pas le "nombre précis" d'Américains en Afghanistan

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis ne savent pas exactement combien d'Américains se trouvent actuellement en Afghanistan, a déclaré vendredi la directrice de la communication de la Maison Blanche, alors que l'évacuation chaotique de milliers de personnes se poursuit à l'aéroport de Kaboul.

"Nous n'avons pas de nombre précis et il y a une raison à cela", a déclaré Kate Bedingfield sur CNN, expliquant que le décompte actuel "inclut des personnes qui ont peut-être quitté le pays et sont parties au cours des six derniers mois".

"Ce que nous faisons, c'est établir combien d'Américains sont là-bas", a-t-elle ajouté.

Le président Joe Biden a annoncé le report de la date limite du 31 août pour le départ des troupes d'Afghanistan, où les Etats-Unis sont arrivés il y a 20 ans, afin de s'assurer que tous les Américains en sont bien partis.

Les estimations du nombre d'Américains encore dans le pays varient considérablement. Selon le Washington Post, des responsables de la sécurité nationale ont évoqué devant des membres du Sénat une fourchette comprise entre 10.000 à 15.000 citoyens américains encore sur le sol de l'Afghanistan, dont les taliban ont pris le contrôle.

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a estimé mardi entre 5.000 et 10.000 le nombre de ressortissants américains dans la région de Kaboul.

Selon un responsable de la Maison Blanche, les Etats-Unis ont évacué environ 14.000 personnes d'Afghanistan depuis fin juillet, dont environ 9.000 depuis samedi dernier, veille de l'entrée des taliban dans Kaboul.

Sur les 3.000 personnes évacuées par les Etats-Unis jeudi, 350 étaient des Américains, a-t-il précisé.

Dans la journée de mardi, l'armée américaine a évacué environ 1.100 Américains, résidents permanents des Etats-Unis et leurs familles.

"Il y a quelques semaines, nous avons commencé à contacter tous les citoyens américains qui se trouvaient en Afghanistan, par e-mail, par SMS et via une application de messagerie pour avoir de leurs nouvelles, pour connaître leurs projets et travailler avec eux pour les faire sortir s'ils le souhaitaient", a déclaré Kate Bedingfield. "C'est donc une opération de logistique massive."

