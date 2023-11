La Maison blanche dit qu'aucun accord n'a encore été trouvé entre Israël et le Hamas

WASHINGTON (Reuters) - Israël et le Hamas ne sont pas encore parvenus à un accord sur un cessez-le-feu temporaire, a déclaré samedi soir une porte-parole de la Maison blanche. Les Etats-Unis continuent de travailler pour obtenir un accord entre les deux parties, a déclaré la porte-parole. Un deuxième responsable américain a confirmé qu'aucun accord n'avait été conclu. "Encore aucun accord mais nous continuons de travailler dur pour en obtenir un", a dit Adrienne Watson, la porte-parole du conseil de sécurité nationale de la Maison blanche, dans un communiqué. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu a déclaré samedi soir lors d'une conférence de presse qu'aucun accord n'avait été trouvé. "Concernant les otages, de nombreuses rumeurs infondées circulent, de nombreuses informations erronées. Je souhaite que les choses soient claires: Pour l'instant, il n'y a aucun accord. Mais je veux faire une promesse: Lorsqu'il y aura quelque chose à dire, nous vous le ferons savoir." Le Washington Post a rapporté plus tôt samedi, citant des personnes au fait de la question, qu'un accord de principe avait été trouvé entre Israël et le Hamas sous l'égide du Qatar, prévoyant un cessez-le-feu de cinq jours en échange de la libération d'une cinquantaine d'otages. (Reportage Steve Holland à Wilmington, Delaware, rédigé par Moira Warburton à Washington; version française Camille Raynaud)