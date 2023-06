La Maison blanche dénonce l'"agressivité croissante" de l'armée chinoise

La Maison blanche dénonce l'"agressivité croissante" de l'armée chinoise













Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - La Maison blanche a déclaré lundi que les actions de la Chine dans le détroit de Taïwan et en mer de Chine méridionale reflétaient une "agressivité croissante" de la part de l'armée chinoise augmentant le risque d'une confrontation accidentelle. La marine américaine a publié dimanche une vidéo montrant ce qu'elle a qualifié d'"interaction dangereuse" dans le détroit de Taïwan, avec un bâtiment de guerre chinois coupant la route d'un contre-torpilleur américain. "Il ne va pas falloir longtemps avant que quelqu'un soit blessé", a dit John Kirby, porte-parole du conseil de sécurité nationale de la Maison blanche, aux journalistes, dénonçant des manoeuvres "dangereuses" et "non professionnelles" de la part de la Chine. "Il n'en faudrait pas beaucoup pour que se produise une erreur de jugement ou une faute." John Kirby a souligné que les Etats-Unis continueraient à défendre la liberté de navigation, en mer et dans les airs. "J'aimerais assurément entendre Pékin justifier ce qu'ils font", a-t-il poursuivi. "Des interceptions aériennes et maritimes arrivent tout le temps. Nous le faisons. La différence est que (...) quand nous avons le sentiment que nous devons le faire, c'est fait avec professionnalisme." (Reportage Andrea Shalal, rédigé par Jasper Ward, version française Bertrand Boucey)