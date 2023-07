La Mairie de Paris retient 3 sites de baignade dans la Seine pour l'après-JO

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Mairie de Paris a retenu trois sites où la baignade sera possible dans la Seine d'ici deux ans, a annoncé la maire Anne Hidalgo sur Twitter. "Dès 2025, on pourra se baigner dans la Seine grâce aux Jeux!", a-t-elle dit dans un tweet accompagné d'une vidéo montrant plusieurs de ses adjoints plongeant dans les eaux du fleuve. Les Jeux olympiques se tiendront l'été 2024 à Paris - avec l'organisation notamment d'épreuves de natation au niveau du pont Alexandre III - et en régions. Les trois sites parisiens de baignade retenus pour le public en 2025 sont "Bras Marie" dans le centre de la capitale, "Grenelle dans le 15e arrondissement et Bercy dans le 12e arrondissement. (Reportage Gilles Guillaume)