La mairie de Paris annonce la réouverture des parcs le 2 juin

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les parcs et jardins de Paris, dont la fermeture a fait l'objet d'un bras de fer ces dernières semaines entre Anne Hidalgo et le gouvernement français, rouvriront leurs portes à partir de mardi prochain, a annoncé jeudi la mairie sur son site internet.

Cette ouverture était réclamée par la maire socialiste qui évoquait une question de "santé publique", soulignant le paradoxe de laisser les Parisiens prendre le métro et envahir les quais de Seine et d'interdire l'accès des parcs et jardins.

Cette annonce intervient juste avant la présentation par le Premier ministre Edouard Philippe des modalités de la deuxième phase du déconfinement.

(Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)