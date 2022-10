La maintenance de 17 réacteurs nucléaires affectée par la mobilisation

PARIS (Reuters) - Les travaux de maintenance étaient de nouveau perturbés mercredi sur 17 réacteurs dans 12 centrales nucléaires en France en raison de mobilisations liées à des revendications salariales, a-t-on appris auprès de Virginie Neumayer, déléguée syndicale FNME-CGT (Fédération nationale des mines et de l'énergie).

La production était par ailleurs réduite sur trois autres réacteurs, a précisé la représentante syndicale.

Les négociations salariales entre la direction d'EDF et les syndicats doivent s'ouvrir ce mercredi, dans le sillage de l'accord de branche sur les augmentations salariales signé en début de semaine par trois syndicats représentatifs du secteur des industries électriques et gazières (IEG), CGT, FO et CFDT.

"C'est important que le travail puisse reprendre le plus vite possible parce que sinon le risque de ne pas avoir d'électricité (cet hiver) augmente", a déclaré mercredi sur RMC la présidente de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), Emmanuelle Wargon.

"On a besoin que tous ces réacteurs, qui sont arrêtés pour maintenance, qui sont arrêtés pour faire les travaux suite à ce qu'on appelle la corrosion sous contrainte, on a besoin que ces réacteurs reviennent en production", a-t-elle ajouté.

RTE, le gestionnaire des lignes à haute tension françaises, a prévenu mardi qu'une prolongation du mouvement social en cours dans certaines centrales nucléaires "aurait des conséquences lourdes sur le coeur de l'hiver", EDF ayant déjà pris du retard dans les travaux de maintenance de certains réacteurs en raison de ce mouvement social.

