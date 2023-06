La livre turque accuse sa plus forte baisse depuis 2021 et touche un point bas record

par Huseyin Hayatsever et Nevzat Devranoglu ANKARA, 7 juin (Reuters) - La livre turque a plongé de 7% pour atteindre un plus bas record mercredi, sa plus forte baisse sur une journée depuis le krach de 2021, le gouvernement nouvellement élu semblant assouplir les mesures de stabilisation de la devise dans le cadre de son pivot vers une politique économique plus orthodoxe. La livre est sous pression depuis la réélection du président Tayyip Recep Erdogan le 28 mai. A 8h20 GMT, elle se négociait à 23,05 contre un dollar. Plus tôt dans la séance, la devise a touché un plus bas record de 23,16, portant ses pertes cette année à plus de 19%. Erdogan a dévoilé son nouveau gouvernement le week-end dernier et nommé Mehmet Simsek, un ancien vice-Premier ministre très apprécié des investisseurs étrangers, au poste de ministre des Finances. Mehmet Simsek a déclaré par la suite que la politique économique devait revenir sur des bases "rationnelles". Les marchés attendent également la nomination d'un nouveau gouverneur de la banque centrale pour remplacer Sahap Kavcioglu, le fer de lance des baisses de taux décidées dans le cadre de la politique monétaire peu orthodoxe d'Erdogan. "Nous assistons à la normalisation de la politique (économique)", indique Tim Ash chez BlueBay Asset Management. "Je pense que nous voyons l'impact de Simsek qui pousse (la banque centrale turque) vers une politique rationnelle." Les autorités ont joué un rôle actif sur les marchés des changes cette année, utilisant des dizaines de milliards de dollars de réserves pour maintenir la stabilité de la livre. Des banquiers affirment que la poursuite de la dépréciation progressive de la livre entraînera une amélioration des conditions de marché et mettra un terme à la baisse des réserves de la banque centrale. "La livre se rapproche chaque jour d'un niveau qu'il ne sera plus nécessaire de défendre avec des réserves. Je m'attends à ce que les pertes se poursuivent pendant un certain temps", explique un cambiste, ajoutant que les fortes pertes sur la séance indiquent que la devise se rapproche des "niveaux anticipés" par les marchés. Certains analystes s'attendent à ce que la livre s'affaiblisse vers une fourchette de 25-28 par rapport au dollar. RETOUR À L'ORTHODOXIE Sous la pression d'Erdogan, qui se décrit comme un "ennemi" des taux d'intérêt, la banque centrale a réduit son taux directeur de 19% à 8,5% en 2021 afin de stimuler la croissance et l'investissement. Mais cette mesure a provoqué une crise record de la livre en décembre 2021 et a fait grimper l'inflation à plus de 85% l'année dernière, un niveau historique sur 24 ans. Le retour de Simsek au gouvernement, qui a été ministre des Finances et vice-Premier ministre de 2009 à 2018, marque l'abandon des baisses de taux décidées malgré une inflation élevée, qui a entraîné une érosion de plus de 80% de la valeur de la livre en cinq ans. Erdogan envisage de nommer Hafize Gaye Erkan, cadre supérieur dans la finance aux Etats-Unis, au poste de gouverneure de la banque centrale, a rapporté Reuters lundi. Celle-ci deviendrait alors la cinquième dirigeante de la banque centrale du pays en quatre ans, après une série de limogeages par Erdogan dans le cadre de fréquents changements de politique. Les autorités turques espèrent que les investisseurs étrangers reviendront après une attrition de plusieurs années, mais les observateurs de marché rappellent qu'Erdogan ne s'est tourné vers des politiques économiques conventionnelles dans le passé que pour changer d'avis peu de temps après. "Même sans interférence politique, le processus visant à mettre la Turquie sur une voie (économique) soutenable sera turbulent et impliquera probablement une dévaluation substantielle et des taux plus élevés", indique Paul McNamara, directeur de la dette des marchés émergents chez le gestionnaire d'actifs GAM. "Nous pensons que la juste valeur de la lire est probablement inférieure d'environ 15% (à ses niveaux actuels), mais contenir une dévaluation sans soutien substantiel sera une tâche désespérément difficile", a-t-il déclaré avant la baisse de mercredi. "L'orthodoxie impliquerait (avant tout) de permettre à la lire de trouver un niveau durable sans intervention et d'abandonner les contrôles de capitaux de fait actuellement en place." (Reportage Huseyin Hayatsever à Ankara et Jorgelina do Rosario à Londres, rédigé par Jonathan Spicer et Ali Kucukgocmen, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)