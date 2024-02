La livraison de quelques Boeing 737 MAX reportée à cause d'un défaut qualitatif

par Tim Hepher et Valerie Insinna (Reuters) - Boeing a déclaré dimanche qu'il allait effectuer des travaux supplémentaires sur une cinquantaine d'appareils 737 MAX n'ayant pas encore été livrés, ce qui devrait provoquer le report de livraisons à court terme, après que son fournisseur Spirit AeroSystems a découvert deux trous mal forés dans le fuselage. L'avionneur a confirmé cette information en réponse à une question de Reuters, qui a appris de sources industrielles qu'un problème d'espacement a été découvert dans des trous forés dans un cadre de fenêtre. Il a toutefois déclaré que la sécurité de l'appareil n'était pas affectée et que les avions 737 actuels pouvaient continuer de voler. Dans une lettre au personne, le directeur général de la division d'appareils civils de Boeing, Stan Deal, a déclaré qu'un fournisseur a notifié jeudi dernier le groupe d'un problème de conformité dans certains fuselages de 737. "Si cela ne constitue pas un problème immédiat de sécurité de vol et que tous les 737 peuvent continuer d'opérer de manière sûre, nous pensons que nous devrons retravailler environ 50 avions non-livrés", a-t-il écrit. Les inspections se focalisent sur le positionnement potentiellement incorrect de deux trous d'un cadre de fenêtre assemblé par Spirit, ont déclaré les sources industrielles. Un défaut qualitatif a été trouvé pour le moment dans 22 fuselages, soit près de la moitié des 47 appareils inspectés à ce moment-là dans la chaîne de production entre Boeing et Spirit, ont précisé ces sources, ajoutant que ce défaut pourrait être présent sur certains avions 737 en service. Les éléments communiqués par Stan Deal aux employés de Boeing laissent penser que les inspections avancent rapidement et que le problème touche seulement une minorité des centaines de fuselages en production. Si de telles notifications entre un avionneur et son fournisseur sont courantes, ce problème intervient dans un contexte de surveillance accrue du 737 MAX. (Reportage Tim Hepher et Valerie Insinna; version française Jean Terzian)