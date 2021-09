La Lituanie va lancer la construction d'une clôture à la frontière biélorusse

Crédit photo © Reuters

BASE MILITAIRE D'ADAZI, Lettonie (Reuters) - La Lituanie va commencer à ériger avant la fin du mois de septembre le premier tronçon d'une clôture de sécurité sur la frontière qui la sépare de la Biélorussie afin de juguler l'afflux d'exilés, a annoncé lundi le gouvernement de Vilnius.

Plus de 4.100 migrants originaires pour la plupart d'entre eux du Moyen-Orient et d'Asie sont entrés cette année sur le territoire lituanien, entretenant les tensions entre l'Union européenne et la Biélorussie.

Bruxelles accuse le président biélorusse Alexandre Loukachenko d'orienter à dessein les flux de migrants vers cette frontière en représailles aux sanctions infligées à Minsk en raison de la répression des mouvements d'opposition.

Le gouvernement lituanien espère que ce premier tronçon, d'une longueur de 110 km, sera achevé d'ici avril, et que les 400 km restants seront construits d'ici septembre 2022, couvrant ainsi un peu plus de 75% de la frontière, longue de 670 km.

(Reportage Janis Laizans à Adazi et Andrius Sytas à Vilnius; version française Nicolas Delame)