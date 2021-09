La Juve respire, l'AC Milan sur sa lancée

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Première victoire de la saison pour la Juventus en s'imposant 3 buts à 2 sur le terrain de la Spezia. Les visiteurs ouvrent le score par l'intermédiaire de Kean (28') avant que les locaux égalisent quelques minutes après grâce à Gyasi (33'). Ces derniers prennent même l'avantage au retour des vestiaires sur une réalisation d'Antiste (49'). Mais la Juventus égalise puis passe devant, tout d'abord par Chiesa (66') et De Light (72').

L'AC Milan lui aussi s'est imposé ce soir 2 buts à 0 face à Venezia et peut remercier Lucas Hernandez. Le latéral français sert Diaz pour l'ouverture du score (68') avant de faire le break bien servi par Saelemaekers (82'). Au classement, les Milanais passent deuxième.

Dans les autres rencontres, Salertina et le Hellas Verone se sont quittés sur un score nul 2 buts partout et enfin Empoli s'est imposé sur le terrain de Cagliari sur le score de 2 buts à 0.