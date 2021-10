La Juve assure, le Real dans la douleur

par Adrien Verger (iDalgo)

En plus du match du Paris Saint-Germain, 3 rencontres étaient au programme ce mercredi soir à l’occasion de la première journée de phase de groupe de Ligue des Champions féminine. La Juventus n’a pas tremblé face au club Suisse de Servette. Les Turinoises se sont imposées sur le score de 3-0 et prennent les commandes du groupe A. Dans cette même poule, Chelsea et Wolfsburg n’ont pas réussi à se départager à l’issue d’un match spectaculaire, conclut sur un nul 3-3. Les Allemandes menaient pourtant par deux bus à la 48e mais les Londoniennes sont revenues dans le match et ont arraché l’égalisation à la 92e minute. Enfin, le Real Madrid s’est timidement imposé 1-0 en Ukraine face au club de Zhytlobud. Dans le groupe du PSG, les Madrilènes prennent la seconde place.