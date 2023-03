La justice ukrainienne confisque les avoirs de Jevago dans Ferrexpo

La justice ukrainienne confisque les avoirs de Jevago dans Ferrexpo













KYIV, 7 mars (Reuters) - Un tribunal ukrainien a confisqué les avoirs détenus par le milliardaire ukrainien Konstantin Jevago dans la société minière Ferrexpo, a indiqué mardi le Fonds de garantie des dépôts de l'Ukraine, qui cherche à récupérer des dommages et intérêts après la faillite de la banque Finance and Credit. Le milliardaire âgé de 49 ans est soupçonné par la justice de son pays d'avoir détourné 113 millions de dollars (environ 106 millions d'euros) de la banque Finance and Credit qu'il dirigeait jusqu'à sa faillite en 2015. Konstantin Jevago a nié tout acte répréhensible. "Cette décision est une nouvelle étape pour protéger les intérêts des créanciers de la banque Finance and Credit", a déclaré Viktor Novikov, directeur général adjoint du Fonds. Le Fonds cherche à récupérer près de 46 milliards de hryvnias (1,17 milliard d'euros) de dommages et intérêts, indique-t-il dans un communiqué. Le tribunal de commerce de Kyiv a décidé de "saisir" les participations de 50,3% dans les usines minières de Poltava, Eristivskiy et Bilanivskiy détenues par Konstantin Jevago via Ferrexpo. Ces installations sont situées dans la région de Poltava, dans le centre de l'Ukraine. Konstantin Jevago a été arrêté en France en décembre sur la base d'un mandat international émis par l'Ukraine et libéré par un tribunal français en décembre moyennant une caution d'un million d'euros. (Reportage Olena Harmash ; Version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)