La justice norvégienne bloque trois permis d'extraction minière en mer du Nord

par Nerijus Adomaitis et Gwladys Fouche OSLO (Reuters) - Trois permis accordés par le gouvernement norvégien à des champs d'extraction minière en mer du Nord ont été déclarés invalides jeudi par un tribunal d'Oslo, qui a jugé que l'impact environnemental de cette prospection des fonds marins n'avait pas été suffisamment évalué - une décision qui pourrait faire jurisprudence. Des activistes environnementaux avaient saisi le tribunal de district de la capitale norvégienne pour que celui-ci bloque le développement de trois champs miniers en mer du Nord, citant l'absence de prise en compte de l'impact climatique des énergies fossiles qui en seraient extraites. La plainte déposée par Greenpeace et son partenaire Nature and Youth concernait les champs Breidablikk (opéré par Equinor), Yggdrasil et Tyrving (opérés par Aker BP). Dans ses conclusions, la juge Lena Skjold Rafoss a déclaré que les futures émissions de gaz à effet de serre auraient dû être prises en compte dans le cadre du processus d'attribution des permis, conformément à une décision de la Cour suprême norvégienne en 2020. Ce jugement, a-t-elle précisé, s'applique seulement aux trois projets d'extraction minière récemment approuvés et "pas à d'autres activités" au large du pays. Le ministre de l'Énergie, Terje Aasland, a déclaré dans un communiqué transmis par courriel à Reuters que le gouvernement était en désaccord avec le verdict. Frode Pleym, directeur de Greenpeace Norvège, s'est réjoui auprès de Reuters d'une "victoire totale" pour le climat dans le pays. Opérationnel depuis octobre dernier, soit avec quatre mois d'avance sur le calendrier initial, le champs de Breidablikk peut poursuivre sa production jusqu'au 31 décembre prochain, est-il indiqué dans le verdict. Le développement des deux autres champs doit être arrêté. Leur production devait débuter en 2025 et 2027. (Reportage Gwladys Fouche et Nerijus Adomaitis, avec Karol Badohal; version française Jean Terzian)