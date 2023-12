La justice ivoirienne suspend le congrès du principal parti d'opposition

ABIDJAN, 16 décembre (Reuters) - Un tribunal ivoirien a suspendu le congrès électif du principal parti d'opposition du pays, au cours duquel l'ancien directeur général du Crédit suisse, Tidjane Thiam, figure parmi les candidats à la présidence. Le tribunal de première instance de la capitale Abidjan a ordonné vendredi la suspension du congrès, qui était programmé samedi en vue d'élire un nouveau chef du Parti démocratique avant l'élection présidentielle de 2025. Cette décision fait suite à une requête urgente de deux membres importants du parti qui dénoncent l'opacité et les irrégularités dans l'organisation du congrès, selon des documents judiciaires consultés par Reuters. La procédure ne visait pas directement Tidjane Thiam, mais les plaignants ont déclaré que, un jour avant le congrès, ils ne disposaient pas des noms des candidats présélectionnés pour la présidence ou des noms des membres du parti qui voteraient. Le tribunal a accédé à leur demande et ordonné le report du congrès. Le vainqueur de la course à la tête du Parti démocrate, connu sous l'acronyme français de PDCI, a la possibilité d'être son candidat à l'élection présidentielle. Depuis qu'il a quitté le Crédit Suisse, Tidjane Thiam, 61 ans, est revenu à la politique en Côte d'Ivoire et a présenté sa candidature le mois dernier pour diriger le parti qui a gouverné le pays d'Afrique de l'ouest de l'indépendance jusqu'au début des années 2000. Son équipe de campagne a déclaré dans un communiqué samedi que la police avait bouclé l'hôtel d'Abidjan où devait se tenir le congrès. Elle a demandé à ses partisans d'éviter la zone et d'attendre les instructions du parti. Tidjane Thiam a été ministre sous l'ancien président Henry Konan Bedie. Il a quitté ce pays d'Afrique de l'Ouest après l'éviction de ce dernier lors d'un coup d'État militaire en 1999 et a travaillé pour le cabinet de conseil McKinsey, ainsi que pour les assureurs Aviva et Prudential, avant d'être nommé directeur général du Crédit Suisse en 2015. (Reportage Ange Aboa, rédigé par Bate Felix, version française Benjamin Mallet)