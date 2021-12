La justice britannique ouvre la voie à l'extradition de Julian Assange vers les Etats-Unis

par Andrew MacAskill

LONDRES (Reuters) - La Haute cour de justice britannique a ouvert la voie vendredi au transfert de Julian Assange vers les Etats-Unis en jugeant recevable l'appel de Washington contre une décision de première instance s'opposant à l'extradition du fondateur de WikiLeaks.

Stella Moris, l'avocate de Julian Assange devenue sa compagne et la mère de ses deux enfants, a annoncé faire appel de cette décision.

Les autorités américaines entendent poursuivre l'Australien de 50 ans pour 18 chefs d'accusation liés à la publication par WikiLeaks, à partir de 2010, de centaines de milliers de documents militaires américains et de câbles diplomatiques confidentiels qui, selon elles, a mis des vies en danger.

La justice britannique s'était opposée en première instance à l'extradition en arguant de risques pour la santé de Julian Assange (risques de suicide notamment), mais les Etats-Unis avaient fait appel en octobre de cette décision en apportant des "garanties" sur ses conditions de détention.

"La Cour fait droit à l'appel", a déclaré vendredi le juge Timothy Holroyde, estimant satisfaisantes les garanties américaines.

Les Etats-Unis se sont notamment engagés à ne pas incarcérer Julian Assange dans la prison de très haute sécurité "ADX", dans le Colorado, et à autoriser son transfert en Australie pour y purger sa peine de prison s'il est condamné.

"Comment peut-il être juste, légal, possible, d'extrader Julian dans le pays qui a comploté pour le tuer?", a déclaré Stella Moris. "Nous allons faire appel de cette décision le plus vite possible" auprès de la Cour suprême.

Nils Muižnieks, directeur d'Amnesty International pour l'Europe, a dénoncé "une parodie de justice".

L'acte d'accusation américain constitue "une grave menace pour la liberté de la presse, tant aux États-Unis qu'à l'étranger", a-t-il estimé.

Le juge Timothy Holroyde a indiqué que l'affaire devait maintenant être renvoyée devant la Westminster Magistrates Court de Londres.

Il reviendra ensuite au gouvernement britannique de se prononcer sur l'extradition de Julien Assange, qui est emprisonné dans la prison de haute sécurité de Belmarsh, près de Londres, depuis deux ans et demi.

