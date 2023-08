La junte ordonne le départ de l'ambassadeur de France

Crédit photo © Reuters

NIAMEY (Reuters) - La junte au pouvoir au Niger depuis le coup d'Etat du 26 juillet a ordonné vendredi le départ de l'ambassadeur de France à Niamey, Sylvain Itté, lui donnant 48 heures pour quitter le pays, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères du gouvernement mis en place par les putschistes. A l'instar des récents coups d'Etat au Burkina Faso et au Mali, la prise de pouvoir par les militaires au Niger s'est faite dans un contexte de montée du sentiment anti-français, certains habitants accusant Paris d'interférer dans leurs affaires. Dans un communiqué, le ministère nigérien des Affaires étrangères mis en place par la junte a déclaré que la décision d'expulser l'ambassadeur avait été prise en réponse aux agissements du gouvernement français, "contraires aux intérêts du Niger". Cette décision a également été en partie motivée par le refus de l'ambassadeur français de répondre à une invitation du ministre des Affaires étrangères à participer ce vendredi à une réunion, a indiqué la junte. Le ministère français des Affaires étrangères a indiqué à l'AFP que les putschistes n'avaient "pas autorité pour faire cette demande, l'agrément de l'ambassadeur émanant des seules autorités légitimes nigériennes élues", a rapporté France 24 sur son site internet. (Reportage Boureima Balima, rédigé par Anait Miridzhanian, avec Benoît Van Overstraeten à Paris, version française Jean-Stéphane Brosse et Camille Raynaud)