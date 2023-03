La junte malienne reporte le référendum constitutionnel

La junte malienne reporte le référendum constitutionnel













Crédit photo © Reuters

BAMAKO (Reuters) - La junte militaire au pouvoir au Mali a annoncé vendredi le report du référendum constitutionnel prévu ce mois-ci, alors qu'elle s'est engagée auprès de la Cédéao, le bloc régional des Etats d'Afrique de l'Ouest, à mener à bien la transition démocratique d'ici mars 2024. Les autorités maliennes ont expliqué que le scrutin serait "légèrement" retardé sans préciser à quelle date un nouveau référendum serait organisé. "Le gouvernement tient à rassurer la population et l'opinion internationale, le retour à l'ordre constitutionnel reste l'une de ses priorités", a indiqué la junte dans un communiqué. La junte, au pouvoir depuis deux coups d'Etat successifs en 2020 et 2021, s'est engagée à organiser une élection présidentielle en février 2024. Le référendum portant sur une nouvelle Constitution qui devait se tenir le 19 mars devait permettre d'évaluer la volonté des autorités maliennes à organiser le scrutin comme prévu. La Cédéao (Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest), qui a levé en juillet dernier les sanctions économiques et financières pesant sur le Mali en échange d'un raccourcissement du délai de transition vers la démocratie, n'a pas encore réagi à l'annonce du report du référendum. (Reportage Tiemoko Diallo, rédigé par Anait Miridzhanian; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)