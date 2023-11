La Jordanie rappelle son ambassadeur en Israël

1er novembre (Reuters) - La Jordanie a décidé de rappeler son ambassadeur en Israël pour protester contre l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, a déclaré mercredi le ministère des Affaires étrangères. Le ministère a précisé que l'ambassadeur ne retournerait à Tel-Aviv que si Israël met fin à sa guerre contre l'enclave palestinienne et à "la crise humanitaire qu'elle a provoquée". L'ambassadeur d'Israël en Jordanie, qui a quitté le pays il y a deux semaines à la suite de manifestations, ne sera autorisé à revenir que sous les mêmes conditions, a ajouté le ministère. (Rédigé par Yomna Ehab au Caire ; version française Augustin Turpin, édité par Tangi Salaün)