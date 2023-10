La Jordanie demande à Washington de déployer des missiles de défense Patriot

La Jordanie demande à Washington de déployer des missiles de défense Patriot













AMMAN, 29 octobre (Reuters) - La Jordanie, alliée des États-Unis, a demandé à Washington de déployer des systèmes de défense antiaérienne Patriot pour renforcer sa protection frontalière alors que les tensions dans la région s'intensifient, a déclaré dimanche le porte-parole de l'armée jordanienne. "Nous avons demandé à la partie américaine de nous aider à renforcer notre système de défense avec des systèmes de missiles de défense aérienne Patriot", a déclaré le général de brigade Mustafa Hiyari, porte-parole de l'armée jordanienne, à la télévision d'État. (Reportage Suleiman Al-Khalidi, version française Kate Entringer)